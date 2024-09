ROMA (ITALPRESS) – Intervento di ricerca e soccorso ieri nella zona del lago di Albano per l’equipaggio di Drago VF 156, nome in codice di uno degli elicotteri in forza al reparto volo dei vigili del fuoco di Roma Ciampino, che ha recuperato e trasportato in zona sicura due escursionisti che si erano smarriti in una zona boscata.

tvi/gtr