IN EVIDENZA

Smart City Tour, Inwit dialoga con le istituzioni a Catania

Di

Set 22, 2025


CATANIA (ITALPRESS) – Ammontano a 6 milioni di euro i benefici economici generati da Inwit in Sicilia nel 2024, con oltre 60 posti di lavoro sostenuti sul territorio. È quanto emerso dalla tappa di Catania dello Smart City Tour, il nuovo percorso di divulgazione e confronto sui temi del digitale, dell’innovazione e delle città del presente e del futuro, lanciato proprio da Inwit in collaborazione con Fondazione Italia Digitale. La tappa di Catania dello Smart City Tour è stata un’utile occasione di dialogo con una città che sta vivendo un’accelerazione sul fronte del digitale.

col/sat/azn

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Mattarella “Social possono essere armi, il bullismo va contrastato”

Set 22, 2025
IN EVIDENZA

Mattarella “Scuole siano luoghi dove è bandita ogni forma di violenza”

Set 22, 2025
IN EVIDENZA

Agricoltura, Lollobrigida “L’Europa non può fare un passo indietro”

Set 22, 2025

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Mattarella “Social possono essere armi, il bullismo va contrastato”

Set 22, 2025
IN EVIDENZA

Mattarella “Scuole siano luoghi dove è bandita ogni forma di violenza”

Set 22, 2025
IN EVIDENZA

Agricoltura, Lollobrigida “L’Europa non può fare un passo indietro”

Set 22, 2025
IN EVIDENZA

Fiera del Levante, Frulli “Bilancio positivo, 3 grandi soddisfazioni”

Set 22, 2025