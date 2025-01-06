IN EVIDENZA

SkinLongevity Magazine – Puntata del 6/9/2025

Set 6, 2025


MILANO (ITALPRESS) – Tutto per una lunga vita della pelle, sana, giovane e bella. Nella ventunesima puntata di Skinlongevity Magazine, format Tv dell’agenzia di stampa Italpress, Antonino Di Pietro, direttore dell’Istituto Dermoclinico Vita Cutis di Milano del Gruppo San Donato, intervista Federico Filippa, direttore comunicazione e relazioni istituzionali di Cosmetica Italia, e Alessia Cappello, assessora allo sviluppo economico e alle politiche del lavoro del Comune di Milano. L’imminente Milano Beauty Week il tema al centro della puntata.
