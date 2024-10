Simulation Center, Urso “Importante impulso a didattica e imprese”

ROMA (ITALPRESS) – “È importante per l’impulso alla didattica e alla migliore formazione di coloro che saranno gli operatori del futuro ma anche per il rapporto continuativo con le start-up, le piccole e medio imprese e con coloro che sviluppano, e sempre più dovranno farlo, innovazione e tecnologia”. Lo ha affermato il Ministro delle imprese e del made in Italy Adolfo Urso, che ha partecipato all’inaugurazione del nuovo Simulation Center del Campus Bio-Medico di Roma, avvenuto contestualmente alla cerimonia di apertura dell’anno accademico. “È un centro che guarda al futuro e per questo il nostro ministero è in campo con tutti gli strumenti di supporto nelle tecnologie abilitanti”.(ITALPRESS)

