Sicilia, Schifani “Legge mancia? Non si ripeterà in futuro”

CATANIA (ITALPRESS) – – “Ho fatto di tutto perché non venisse impugnata, ho avuto continui contatti con il Governo nazionale che stava per farlo e mi sono impegnato per evitare che in futuro il Governo possa dare pareri favorevoli a interventi a pioggia, a frantumazione. Questo ci ha chiesto il Mef. Questa manovra è stata approvata ma c’è un impegno del Governo regionale, chiesto dal Governo nazionale, per evitare in futuro interventi analoghi”. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani sulla cosiddetta “legge mancia”, a margine di un evento per i 60 anni della Cosedil, che si è tenuto a Catania.

