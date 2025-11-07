Sibeg, Busi “Rafforziamo l’impegno per la sostenibilità”

IN EVIDENZA

Nov 7, 2025


MILANO (ITALPRESS) – La quarta edizione del Bilancio di Sostenibilità di Sibeg Coca-Cola è il diario di bordo di un’azienda sempre più radicata in Sicilia. La bussola resta puntata su un traguardo ambizioso: diventare la prima industria siciliana Net Zero (in Scope 1-2) entro il 2030 e Carbon Neutral (in Scope 3) entro il 2032, anche attraverso interventi di compensazione. E’ uno degli argomenti affrontati dall’amministratore delegato Luca Busi, intervistato da Claudio Brachino per il magazine televisivo Italpress Economy.

