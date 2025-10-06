IN EVIDENZA

Sharing Mobility, Gualtieri “Roma prima in Italia”

Di

Ott 6, 2025


ROMA (ITALPRESS) – “È una realtà in crescita soprattutto grazie ad alcune riforme che abbiamo introdotto”, ha affermato riguardo alla sharing mobility il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, da “considerare come parte integrante del trasporto pubblico nell’aiutare i cittadini a muoversi meglio in una città grande”. Gualtieri, intervenuto in Campidoglio alla 9ª Conferenza Nazionale della Sharing Mobility ha aggiunto: “C’è molto da fare ma i numeri ci stanno incoraggiando, perché abbiamo superato Milano. Siamo i primi in Italia, con 14 milioni di utilizzi nel 2024. Quest’anno stiamo crescendo ancora. Lavoriamo per una città più accessibile in cui sia più semplice muoversi. Questo richiede tanto lavoro da parte delle istituzioni, ma cerchiamo anche un maggiore sostegno da parte del governo”. xl5/trl/mca3

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

A Vinitaly.USA connubio olio e vino, Gianjorio “Celebriamo eccellenze”

Ott 6, 2025
IN EVIDENZA

Milano-Cortina, Ghedina “Spero l’Italia venga fuori alla grande”

Ott 6, 2025
IN EVIDENZA

Focus Salute – Osteoporosi, come curarla bene

Ott 6, 2025

Ti sei perso...

TOP NEWS

A Shanghai Musetti vince il derby con Darderi e va agli ottavi

Ott 6, 2025
IN EVIDENZA

A Vinitaly.USA connubio olio e vino, Gianjorio “Celebriamo eccellenze”

Ott 6, 2025
IN EVIDENZA

Sharing Mobility, Gualtieri “Roma prima in Italia”

Ott 6, 2025
IN EVIDENZA

Milano-Cortina, Ghedina “Spero l’Italia venga fuori alla grande”

Ott 6, 2025