Sfameni “Non possiamo permettere che fondi Pnrr arrivino ai criminali”

PALERMO (ITALPRESS) – “Il tema del convegno è assolutamente interessante e molto importante perché mette insieme tutta una serie di attori istituzionali ma anche di agenzie, soprattutto l’università che poi promuove questo convegno sulla gestione e soprattutto sulla necessità di verificare come le risorse del PNRR vengano impiegate. Anche perché sono di fondamentale importanza per il Paese per la sua crescita e non ci si può permettere che queste risorse vadano in qualche modo alle organizzazioni criminali, soprattutto quelle mafiose che in qualche modo affliggono il nostro territorio”. Così Antonio Sfameni, Dirigente Squadra Mobile di Palermo, a margine del convegno ‘PNRR e infiltrazioni mafiose. Strumenti di prevenzione e di contrasto’, che si è svolto al dipartimento SEAS dell’Università degli Studi di Palermo. xd6/vbo/mca3