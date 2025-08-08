IN EVIDENZA

Seus, nuovo contratto di servizio triennale per il 118 in Sicilia

Di

Ago 8, 2025


PALERMO (ITALPRESS) – Un servizio di emergenza-urgenza 118 siciliano ulteriormente potenziato, più tecnologico e digitalizzato, monitorato capillarmente e in tempo reale e con la Seus ancora più protagonista. E’ all’insegna di questi obiettivi il nuovo Contratto di servizio triennale, valido fino al 31 dicembre 2027, siglato in house providing tra l‘assessorato regionale della Salute e la Società consortile partecipata e firmato rispettivamente dal dirigente generale della Pianificazione Strategica, Salvatore Iacolino, e dal presidente della Seus Riccardo Castro.
Di

