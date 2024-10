Serbia, Palalic “Ospiteremo Expo 2027, un evento che ci darà slancio”

MILANO (ITALPRESS) – Un evento che sarà una sorta di crocevia per il futuro della Serbia è Expo 2027, che si svolgerà a Belgrado. “Ci stiamo preparando a renderlo un grande evento mondiale. Possiamo dare uno slancio per lo sviluppo economico dappertutto nel Paese. Il nostro Governo lavora quotidianamente per costruire più velocemente tutti i necessari padiglioni e ricoprire tutto lo spazio per quanto riguarda infrastrutture e appartamenti, che possono avere un ruolo per il dopo Expo. Un po’ come è successo a Milano con Mind, che diventi il quartiere più avanzato di Belgrado”. Lo ha detto in un’intervista ad Italpress, il presidente del gruppo parlamentare di Amicizia Serbia-Italia, Jovan Palalic. (ITALPRESS)

