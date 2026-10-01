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Sempre più argentini scelgono l’Italia

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Ott 1, 2026


ROMA (ITALPRESS) – Cresce la spesa dei visitatori argentini in Italia e si rafforza l’interesse per il turismo culturale e per i viaggi legati alle proprie origini. E’ quanto emerge dai dati diffusi dall’Ufficio Studi Enit in occasione della manifestazione FIT a Buenos Aires. Nel 2025 si registrano 6 milioni di pernottamenti, gli arrivi aerei dall’Argentina sono stati 381 mila, pari al 21% dei passeggeri provenienti dall’intero continente sudamericano. A fare da traino è il turismo culturale. La spesa ha raggiunto i 536 milioni di euro, segnando un incremento del +3,4% rispetto all’anno precedente. A sostenere il flusso contribuisce anche il turismo delle radici, che lega la scoperta dell’Italia alla storia familiare di milioni di italo-argentini. Al centro della missione a Buenos Aires anche il progetto promosso dal Ministero del Turismo per accompagnare i discendenti di italiani alla scoperta dei luoghi d’origine delle proprie famiglie.
mgg/gtr

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