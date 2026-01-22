Sea, Brunini “Per Milano-Cortina traffico aeroportuale simile ai mesi estivi”

MILANO (ITALPRESS) – “Celebriamo questo passaggio e quest’opera perché, innanzitutto, crea un collegamento diretto con Gallarate, un’importante città della zona dell’aeroporto di Malpensa, ma soprattutto perché crea le condizioni per ulteriori interventi che renderanno Malpensa un hub intermodale, consentiranno di avere più collegamenti con il Nord, ma anche migliori servizi e un più facile accesso per l’alta velocità”. Lo ha sottolineato l’amministratore delegato di Sea, Armando Brunini, a margine dell’inaugurazione del nuovo collegamento ferroviario tra la stazione di Malpensa T2 e Gallarate. “Adesso siamo molto concentrati sulle Olimpiadi. Gli investimenti mirati aeroportuali sulle Olimpiadi sono stati terminati in tempo. Le stime che abbiamo dal comitato olimpico sono che il traffico, nel momento di picco e parlando soprattutto di turisti, sarà non dissimile da quello di un mese come luglio”, ha aggiunto.

