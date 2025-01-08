IN EVIDENZA

Scuola, Valditara “Maggioranza studenti favorevole a stop cellulari”

Di

Set 8, 2025


MILANO (ITALPRESS) – Sul nuovo divieto di utilizzare i cellulari a scuola “ho visto i sondaggi, i giovani sono in maggioranza favorevoli ma soprattutto credo che questa misura li aiuti sia nella didattica, e quindi nell’apprendimento, e anche nel sapersi disintossicare un po’ da strumenti che certamente hanno evidenziato delle notevoli criticità”. Così il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, a margine dell’inaugurazione dell’Istituto Tecnico Carlo Acutis a Milano. “Il fatto che gli Stati americani o alcuni come la Corea del Sud, che sono più all’avanguardia nelle nuove tecnologie, abbiano deciso di adottare un provvedimento di questo tipo, significa che persino dove la tecnologia è avanzatissima si sente la necessità di uno stop almeno per qualche ora”, ha sottolineato poi il ministro. xm4/col4/mca3

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Tajani “Si può pensare alla detassazione della tredicesima”

Set 8, 2025
IN EVIDENZA

A settembre 44mila assunzioni nel settore primario

Set 8, 2025
IN EVIDENZA

Ue, tiene il commercio agroalimentare

Set 8, 2025

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Tajani “Si può pensare alla detassazione della tredicesima”

Set 8, 2025
IN EVIDENZA

Scuola, Valditara “Maggioranza studenti favorevole a stop cellulari”

Set 8, 2025
IN EVIDENZA

A settembre 44mila assunzioni nel settore primario

Set 8, 2025
IN EVIDENZA

Ue, tiene il commercio agroalimentare

Set 8, 2025