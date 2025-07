Scuola, Valditara “Con il voto in condotta ritorna il buon senso”

ROMA (ITALPRESS) – Stop all’uso dello smartphone anche alle scuole superiori per “proteggere la salute e il percorso formativo dei ragazzi”, mentre il ritorno del voto in condotta servirà anche per “contrastare il bullismo e il cyberbullismo”. Così il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica “Primo Piano” dell’agenzia Italpress.“Quando si dice che le sanzioni sono espressione di una mentalità repressiva o autoritaria, è un giudizio di valore contro il buonsenso: si confonde l’autorità con l’autoritarismo”, sottolinea Valditara, autore del libro “La rivoluzione del buon senso. Per un Paese normale”. “Il concetto di autorità e di rispetto del docente e delle istituzioni sono venuti meno: ripristiniamo il buonsenso e la saggezza, che sono categorie eterne”, spiega il ministro, per il quale “c’è da ripristinare un altro valore importante, quello dell’identità: l’uomo senza identità scivola verso l’alienazione, un uomo privo di ancoraggio al passato e alle tradizioni fluttua nell’etere. È anche difficile integrare chi arriva da noi: che valori deve conoscere e condividere? il rischio è il caos, o la vittoria di una cultura nuova, magari più dinamica o che arriva, che magari si impone. Se vogliamo integrare chi arriva da noi, dobbiamo essere consapevoli di chi siamo e da dove veniamo”.

azn/sat