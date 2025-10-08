IN EVIDENZA

Scompenso cardiaco, nuove linee d’azione nel policy paper

Di

Ott 8, 2025


ROMA (ITALPRESS) – In Italia lo scompenso cardiaco interessa circa un milione di persone ed è la prima causa di ospedalizzazione negli over 65. Per affrontare le principali criticità legate a una patologia in costante crescita è stato presentato a Roma il policy paper “Verso un piano nazionale per lo Scompenso Cardiaco”. Nel corso dell’iniziativa, realizzata con il contributo non condizionante di AstraZeneca Italia, Roche Diagnostics e Bayer Italia, sono stati illustrati i risultati del documento elaborato dal Gruppo di Lavoro dedicato.
mgg/azn

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Ruba zaini e borse di un turista, incastrato dalla dash cam dell’auto

Ott 8, 2025
Alessandria in primo piano Eventi IN EVIDENZA

‘Festival Medical Humanities’: 6 giorni di eventi ad Alessandria tra cura, arte e comunità

Ott 8, 2025 Raimondo Bovone
Attualità IN EVIDENZA Politica

La premier Meloni: “Il piano Trump apre più di uno spiraglio, l’Italia c’è”

Ott 8, 2025

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Scompenso cardiaco, nuove linee d’azione nel policy paper

Ott 8, 2025
IN EVIDENZA

Ruba zaini e borse di un turista, incastrato dalla dash cam dell’auto

Ott 8, 2025
Attualità Cronaca Video

Siracusa: vasta operazione antidroga e 13 arresti

Ott 8, 2025
Attualità Cronaca Video

Lamezia Terme: arrestato un ricercato per associazione mafiosa

Ott 8, 2025