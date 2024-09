Scocchia “Punto di partenza non determina chi vuoi diventare”

ROMA (ITALPRESS) – “Non avrei mai pensato di scrivere un libro, ma quando la casa editrice me lo ha proposto ho accettato perché ho pensato: forse nel mio piccolo posso dare l’esempio di una persona assolutamente normale, nata in un paesino di provincia di duemila anime, da una famiglia normalissima di insegnanti, per di più donna, che ha avuto il coraggio di provare a realizzare i propri sogni. La cosa fondamentale è che il tuo punto di partenza non determini né chi sei né chi vuoi diventare”. Lo ha detto Cristina Scocchia, amministratore delegato di Illy Caffè, a margine della presentazione del suo libro “Il coraggio di provarci. Una storia controvento”, organizzata da Comin & Partners.

xc3/sat/gsl