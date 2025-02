Sciopero magistrati, Fontana “Mi sembra una cosa inaccettabile”

MILANO (ITALPRESS) – “Mi sembra una cosa veramente inaccettabile uno sciopero di una parte dello stato. Non un potere, ma un ordine dello Stato che dovrebbe essere preposto al rispetto delle leggi. Si può essere non d’accordo, ma questo non toglie che siano il Governo e il Parlamento a proporre e approvare le leggi”. Così il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana a margine di un evento al Pirellone commentando con i giornalisti lo sciopero indetto in tutta Italia dall’Associazione Nazionale Magistrati in protesta contro la riforma della giustizia.(ITALPRESS)

xh7/col5/trl