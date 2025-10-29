IN EVIDENZA

Schlein “Lo Stato si prenda alcune responsabilità nella politica industriale”

Di

Ott 29, 2025


ROMA (ITALPRESS) – “Il ruolo dello stato è fondamentale. Siamo in una fase, soprattutto da dopo la pandemia, dove le dove lo stato deve prendersi alcune responsabilità in termini di politica industriale. Serve che le istituzioni lavorino per dare un futuro concreto a lavoratrici e lavoratori, come nella situazione di Taranto. Serve dare garanzie anche alla città e per la tutela dei cittadini. Lo stato deve accompagnare il processo di decarbonizzazione, assicurando il futuro industriale e occupazionale della città”. Così Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, a margine dell’Assemblea nazionale per gli 80 anni di Federmanager, presso l’Auditorium Conciliazione a Roma.

mec/tvi/mca1

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Rauti “Dall’Artico dipendono i destini del pianeta, evitiamo i monopoli”

Ott 29, 2025
IN EVIDENZA

Trasporti & Logistica Magazine – 29/10/2025

Ott 29, 2025
IN EVIDENZA

Mattarella visita la Fondazione Spadolini Nuova Antologia a Firenze

Ott 29, 2025

Ti sei perso...

TOP NEWS

“Prendersi cura di chi cura”, Fondazione Cariplo al fianco del Terzo Settore

Ott 29, 2025
IN EVIDENZA

Rauti “Dall’Artico dipendono i destini del pianeta, evitiamo i monopoli”

Ott 29, 2025
IN EVIDENZA

Trasporti & Logistica Magazine – 29/10/2025

Ott 29, 2025
IN EVIDENZA

Schlein “Lo Stato si prenda alcune responsabilità nella politica industriale”

Ott 29, 2025