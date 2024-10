Schlein “Forte preoccupazione per il settore automotive”

ROMA (ITALPRESS) – “Condividiamo le ragioni dello sciopero unitario dei lavoratori, c’è molta preoccupazione sul futuro di un settore strategico come quello dell’automotive. Chiediamo degli impegni chiari e concreti al governo e alle aziende. Abbiamo visto l’audizione di Tavares e non siamo soddisfatti di quello che è uscito, ma anche di ciò che non è uscito lì ma solo pochi giorni dopo quando ha iniziato a parlare di licenziamenti. Serve garantire il futuro di questo settore, garantire la continuità occupazionale, riportare le produzioni in Italia, servono fondi concreti che possano accompagnare i lavoratori anche con formazione specifica per i grandi cambiamenti”. Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, arrivando alla manifestazione dei lavoratori di Stellantis a Roma.

