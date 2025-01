Schifani “Vicende preoccupanti all’ospedale Villa Sofia di Palermo”

PALERMO (ITALPRESS) – “Ho convocato per domani il direttore sanitario e il direttore amministrativo di Villa Sofia per un confronto che probabilmente sarà serrato, perché queste vicende mi preoccupano: è vero che si sono insediati da poco, ma hanno responsabilità non sugli episodi singoli ma sull’organizzazione”. A dirlo è il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, a margine della presentazione del Torneo delle Regioni, a Palazzo dei Normanni, a Palermo. “Parlerò anche con il direttore generale – prosegue Schifani -. La mia sensazione è che i problemi siano vari, tra mancanza di personale e indici di grave disorganizzazione in senso lato. Nella mia visita inattesa a Villa Sofia, a Palermo, ho trovato un corridoio pieno di pazienti al pronto soccorso: mi è stato detto che i locali in cui dovevano essere collocati erano in fase di ristrutturazione. Pretenderò di sapere da quanto tempo durano questi lavori e perché non si sono conclusi: cercheremo di andare a fondo, perché è giusto che questi interventi siano realizzati con la massima tempestività. Occorre tenere conto delle esigenze dei malati”. xd8/vbo/gtr