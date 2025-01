Schifani “Un gruppo di lavoratori Almaviva sarà stabilizzato subito”

PALERMO (ITALPRESS) – “Su Almaviva abbiamo ottenuto la proroga della cassa integrazione che scadeva a luglio per tutti i lavoratori: vi è certezza sulla stabilizzazione di un gruppo di loro, con il governo che destinerà 20 milioni di euro per questa attivazione”. Così il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, a margine della presentazione del Torneo delle Regioni, a Palazzo dei Normanni, a Palermo. “Come Regione faremo la nostra parte per trovare una locazione agli altri lavoratori entro luglio, perché difficilmente la cassa integrazione potrà essere prorogata – continua Schifani – Faremo il possibile, adesso siamo in grado garantire un percorso di stabilizzazione solo parziale: lavoreremo in questi mesi per sfruttare la concessione del governo nazionale“. xd8/vbo/gtr