Schifani “Intervento area industriale Carini buon esempio uso risorse”

PALERMO (ITALPRESS) – Proseguono nel rispetto del cronoprogramma i lavori da 8 milioni di euro per la riqualificazione e la messa in sicurezza delle strade interne dell’agglomerato industriale di Carini, nel Palermitano, ed è nella fase finale la procedura di aggiudicazione della gara da 4,3 milioni per opere che saranno avviate entro fine dicembre. Stamattina il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha compiuto un sopralluogo nelle aree di cantiere avviate con le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-27, insieme con l’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo, e con il commissario straordinario dell’Irsap, Marcello Gualdani. “L’intervento nell’area industriale di Carini – afferma il presidente Schifani – è un buon esempio di utilizzo delle risorse Fsc, finalizzato all’ammodernamento di quello che è un grande territorio produttivo. Siamo qui per testimoniare l’impegno concreto del nostro governo in favore del mondo imprenditoriale. Contrariamente ad altri interventi che magari scontano ritardi in Sicilia, questa è una zona di eccellenza e ne siamo orgogliosi. Lanciamo un appello a coloro che sono impegnati nella realizzazione di interventi Fsc o anche Pnrr, affinché facciano la loro parte, facciano il loro dovere”.

tvi/mca1

(Fonte video: Regione Siciliana)