Schifani "Baudo un grande siciliano che ha reso felice anche l'Italia"

Ago 20, 2025


MILITELLO IN VAL DI CATANIA (ITALPRESS) – “Pippo Baudo è stato un emblema del servizio pubblico”. Così il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, parlando con i giornalisti a margine dei funerali di Pippo Baudo a Militello in Val di Catania. “È un momento in cui tutta l’Italia si sta stringendo attorno a lutto di tutti noi – ha aggiunto -. E’ stato un grande siciliano che ha reso felice anche l’Italia, ha parlato a milioni di italiani. Era doveroso essere qui sia a titolo personale sia a nome di tutto il popolo siciliano”, ha concluso.

