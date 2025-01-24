IN EVIDENZA

Schifani “Azzerato il disavanzo, dati senza precedenti in Sicilia”

Set 24, 2025


PALERMO (ITALPRESS) – “Sono dati che ci incoraggiano, dati senza precedenti, che ci consentono di azzerare il disavanzo di 800 milioni e di avere una maggiore disponibilità di 2 miliardi e 200 milioni che utilizzeremo per investimenti. Il percorso di crescita della Sicilia che abbiamo avviato trova conferma oggettiva in queste nuove maggiori entrate. Questi sono numeri inconfutabili”. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, incontrando i cronisti a Palazzo d’Orleans, al termine della riunione della giunta, per fare il punto sulla situazione finanziaria della Regione.

