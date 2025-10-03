Schifani “Abbiamo una coalizione forte che dà risultati”

RIBERA (AGRIGENTO) (ITALPRESS) – “Una coalizione forte, coesa, compatta, che sta dando grandi risultati. I risultati economici ci premiano. Dopo anni, in due anni e mezzo abbiamo risanato i conti della Sicilia. Abbiamo azzerato ogni dissesto, ogni debito. Oggi non siamo più in dissesto e siamo in avanzo addirittura di 2 miliardi e 300 milioni che potremmo utilizzare nella prossima finanziaria. Un fatto senza precedenti che premia il nostro sforzo e il vostro sforzo quotidiano perché occorre credere nella possibilità di una Sicilia che cresca autonomamente senza il cappello in mano nei confronti dei poteri centrali come è stato in passato. Questi sono i risultati, questa è la speranza che voglio trasmettere a tutti voi”. Così Renato Schifani, Presidente della Regione Siciliana, inaugurando la Festa dell’Amicizia a Ribera, in provincia di Agrigento.

