Schifani “A Messina si ripete sinergia virtuosa fra periferia e Stato”

MESSINA (ITALPRESS) – «Oggi si ripete, come avvenuto poche settimane fa quando abbiamo varato proprio qui a Messina il Piano Città degli immobili pubblici per la rifunzionalizzazione del patrimonio edilizio dello Stato, un processo di sdemanializzazione intelligente che guarda all’utilizzo sul territorio di beni dismessi. È un’azione virtuosa di collegamento e collaborazione tra sistema centrale e periferico». Lo ha affermato il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, a margine della sottoscrizione del protocollo d’intesa con il Comune di Messina, la società Stretto di Messina, Rfi e Fs Sistemi urbani, avvenuta alla Stazione centrale del capoluogo peloritano per il potenziamento infrastrutturale e la rigenerazione urbana delle aree ferroviarie del Gruppo Fs nel territorio di Messina. vbo/gtr

(Fonte video: Regione Siciliana)