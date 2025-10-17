Schifani “5 milioni per film in Sicilia, anche quello su Biagio Conte”

PALERMO (ITALPRESS) – “Volevo darvi una bella notizia. A seguito di una verifica sui capitoli di spesa del bilancio dell’assessorato al turismo, siamo riusciti a trovare 5 milioni di euro per finanziare la produzione di film in Sicilia. Una grande soddisfazione, perché tra i progetti che potranno essere sostenuti c’è anche il famoso film su Biagio Conte, un segno concreto di attenzione verso una figura che ha rappresentato solidarietà, amore, speranza per la città e per gli ultimi”. Lo annuncia in un video su Facebook il Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani. “Questo governo ha sempre creduto nel segmento del turismo cinematografico come veicolo di promozione del nostro territorio. Dall’avvio della legislatura ad oggi abbiamo destinato oltre 25 milioni di euro in questo settore, consapevoli del fatto che per ogni euro investito c’è un effetto moltiplicatore di 3 euro. L’obiettivo è quello di attrarre sempre più case di produzione nazionali e internazionali, ma anche quello di rafforzare le imprese locali e sostenere quelle opere che contribuiranno a valorizzare il territorio, la cultura, la storia e l’identità della Sicilia” aggiunge l’assessore al Turismo, Elvira Amata.

tvi/mca1

(Fonte video: Profilo Facebook Renato Schifani)