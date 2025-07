Scherma, Mazzone “Sono senza parole, giornata meravigliosa”

TBILISI (GEORGIA) (ITALPRESS) – “E’ stata una giornata storica, dal 2015 non arrivava un oro nella sciabola, meravigliosa con il bronzo delle fiorettiste. Sono senza parole per la grinta, il cuore e la tenacia, per tutto quello che hanno messo in pedana questi ragazzi che hanno dimostrato anche una tecnica incredibile, e soprattutto di essere una grande squadra”. Così il presidente della Federscherma, Luigi Mazzone, commentando l’oro degli sciabolatori ed il bronzo delle fiorettiste ai Mondiali di scherma di Tbilisi. “Dalle ragazze è arrivato un ottimo bronzo: non siamo scesi dal podio, il fioretto con quattro medaglie ha fatto veramente un gran Mondiale”, conclude il numero uno della Fis.

