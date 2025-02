Scherma, Mazzone “Quadriennio impegnativo, mantenere alta tradizione”

MILANO (ITALPRESS) – “Cosa ci aspettiamo da questo quadriennio? In una parola impegnativo, da una parte bisognerà tenere in alto la tradizione di una scherma che ai mondiali di Milano ha fatto bene, che alle olimpiadi di Parigi ha fatto la sua parte, da cui si aspettano tanto, c’è da mantenere la proposta e la crescita del brand scherma, che vogliamo posizionare in modo alto e differente rispetto al panorama sportivo italiano”. Lo ha dichiarato il presidente della Federazione italiana scherma Luigi Mazzone a margine della presentazione dei campionati europei assoluti Genova 2025. “Il mio esordio? C’è stato il doppio podio di Marini e Favaretto, la vittoria di Di Veroli, quella delle ragazze della spada a Barcellona, meglio non poteva andare, va bene così”.

pia/gm