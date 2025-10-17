IN EVIDENZA

Scarpinato “Nostro Governo sta rendendo merito alla Sicilia”

Di

Ott 17, 2025


CATANIA (ITALPRESS) – “I rapporti tra il presidente Renato Schifani e Fratelli d’Italia sono meravigliosi perché insieme stiamo lavorando in teamwork proprio per rendere grande la terra di Sicilia, ognuno con la sua parte di competenza con la delega assegnata. Cerchiamo veramente di lavorare senza soluzione di continuità per rilanciare e rendere veramente merito alla terra più bella del mondo, la terra di Sicilia. Il governo non solo va avanti, stiamo lavorando con impegno, abnegazione e sacrificio e stiamo riscontrando ovviamente risultati degni di nota. Parlo dei conti e delle leggi, ma anche degli assessorati. L’assessorato ai Beni Culturali sta tagliando traguardi inaspettati e soprattutto di rilanciare quel turismo, che in termini numerici sta rendendo merito alla terra di Sicilia”. Sono le parole dell’assessore regionale ai Beni Culturali e all’Identità Siciliana, Francesco Paolo Scarpinato, all’iniziativa Patrioti in Comune a Catania

xo1/pc/mca2

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Svezia, primo Paese al mondo “prescrivibile” dal medico

Ott 17, 2025
IN EVIDENZA

Fdi, Amata “In Sicilia nessun rapporto teso con Schifani”

Ott 17, 2025
IN EVIDENZA

Manovra, Giorgetti “Sistema bancario solido”

Ott 17, 2025

Ti sei perso...

TOP NEWS

Si conclude ComoLake 2025, l’innovazione come forza trainante del Paese

Ott 17, 2025
TOP NEWS

Cina, continua l’apertura istituzionale del mercato dei capitali

Ott 17, 2025
TOP NEWS

Bayer apre le porte all’innovazione, nuove serre hi-tech a Latina

Ott 17, 2025
IN EVIDENZA

Svezia, primo Paese al mondo “prescrivibile” dal medico

Ott 17, 2025