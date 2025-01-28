IN EVIDENZA

Scaroni "Stadio Milano? Fiduciosi, farà bene alla città"

Set 28, 2025


MILANO (ITALPRESS) – Alla vigilia del Consiglio Comunale decisivo per il futuro di San Siro, il presidente del Milan si dice fiducioso: “Mi sembra che siamo in dirittura d’arrivo, poi naturalmente il Consiglio comunale dovrà decidere, ma resto ottimista perché faccio fatica a immaginare come si possa rifiutare un progetto di ammodernamento della città e dell’intero quartiere che farà bene a Milano, al calcio milanese e a quello italiano. Insomma, qualcosa che farà bene a tutti”. E sul tema della legalità rassicura: “stipuleremo con la prefettura un protocollo di legalità, che assicurerà che le imprese che parteciperanno a questi grandi lavori appartengano a una whitelist, in modo che sia chiaro che non ci saranno infiltrazioni da parte di nessuno”.
