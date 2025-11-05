IN EVIDENZA

Scambio elettorale politico-mafioso, 6 misure cautelari tra Bari e Foggia

Nov 5, 2025


BARI (ITALPRESS) – I finanzieri del Comando Provinciale di Bari e del Servizio Centrale I.C.O. di Roma stanno dando esecuzione a un’ordinanza, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Bari su richiesta di questa Direzione Distrettuale Antimafia, applicativa di misure cautelari personali in carcere nei confronti di 6 persone. Tutte indagate, a vario titolo, per il reato di scambio elettorale politico mafioso, estorsione e detenzione e porto illegale di armi comuni da sparo.

tvi/mca3 Fonte video: Guardia di Finanza

