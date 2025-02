Sbarra “Appello a clima bipartisan per legge su partecipazione”

ROMA (ITALPRESS) – “Siamo all’ultimo miglio per quanto riguarda l’approvazione della legge di iniziativa popolare sulla partecipazione, un grande obiettivo storico. Non possiamo che rivolgere un appello forte a tutte le forze politiche e parlamentari a unirsi in un clima bipartisan per approvare una legge che è una grande impostazione, una sfida per affrontare nella modernità i cambiamenti della produzione e del mondo del lavoro”. Così il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra, a margine dell’assemblea nazionale.

