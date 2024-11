Sardegna, Todde “Giornata storica, col governo leale collaborazione”

CAGLIARI (ITALPRESS) – “È stata una giornata importantissima, direi storica per la Sardegna. 3,3 miliardi di euro che comprendono il Fondo Fsc, i co-investimenti della Regione per oltre 600 milioni e il Fondo di rotazione. Ci sono investimenti infrastrutturali per 5 assi portanti per la Sardegna, come la sanità, i trasporti e il tema dell’acqua. Sono progetti che toccano tutta la Sardegna ed è stato un percorso faticoso. Ringrazio il presidente Meloni e il ministro Fitto, perché davvero è valsa la leale collaborazione”. Così la presidente della Regione, Alessandra Todde, a margine della firma dell’accordo di Sviluppo e Coesione tra Regione e Governo, stipulato oggi al Palazzo Regio di Cagliari con la premier Giorgia Meloni e alla presenza del ministro Raffaele Fitto.

xd4/tvi/gtr