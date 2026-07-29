Santarelli “Imparare a mettere le stoccate al momento giusto”

HONG KONG (CINA) (ITALPRESS) – “Non è stato facile, nessuno di noi ha brillato”. Così Andrea Santarelli commenta la giornata difficile della squadra azzurra di spada maschile ai Mondiali di Hong Kong, culminata con il 13esimo posto. “Quando le cose vanno bene aumenta la fiducia e tiriamo tutti quanti più stoccate, cosa che va fatta anche ma nel momento di difficoltà – sottolinea l’esperto spadista umbro – Bisogna mettere quelle due-tre stoccate che nel momento giusto ti fanno vincere il match, soprattutto se si vuole arrivare a medaglia in un Mondiale con frequenza, costanza. Questo secondo me è quello che nel gruppo si deve costruire”, conclude Santarelli.

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