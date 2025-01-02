IN EVIDENZA

Santa Rosalia, Lagalla "Palermo celebra l'onomastico della Santuzza"

Set 2, 2025


PALERMO (ITALPRESS) – “Il nostro è uno sforzo che si lega al filone di un biennio importante nel nome di Santa Rosalia, il 400esimo anniversario e il 400+1, in coerenza di quella che è stata la storia del 1624 e del 1625. Il 4 settembre è l’onomastico della Santuzza, quindi merita questa ideale chiusura di un ciclo importante, che però proseguirà attraverso la rappresentazione e la promozione di Palermo all’estero: cultura, spettacolo e intrattenimento fanno parte di quel ciclo della bellezza che guarda alla rigenerazione non solo urbana, ma a quella sociale e all’impegno e all’offerta culturale”. Lo ha detto il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, alla presentazione della terza edizione dell’Acchianata delle Rosalie: “Le date del 3 e 4 settembre presenteranno insieme più gli aspetti profondamente religiosi che quelli di partecipazione popolare e pedagogia della comunità”. xd8/vbo/mca1

