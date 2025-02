ROMA (ITALPRESS) – “Il festival di Sanremo? E’ come un gruppo di amici. Prima del Green Carpet, abbiamo parlato tutti insieme e ci siamo detti che sarebbe bello fare un weekend insieme. Si avverte ancora meno competizione rispetto all’anno scorso, quando già rispetto al 2018 l’ambiente era completamente diverso, bel clima”. Lo dice Stash, frontman dei The Kolors in gara a Sanremo.

