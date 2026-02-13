Sanremo, Conti “Le Olimpiadi della canzone italiana, quest’anno tanta varietà”

ROMA (ITALPRESS) – “Sanremo è un po’ come le Olimpiadi della canzone italiana”. I cantanti “sono i campioni che scenderanno in pista, che faranno sentire la loro voce, che con le loro canzoni ci emozioneranno, ci faranno riflettere, ci divertiranno”. Così Carlo Conti, conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo, ricevuto al Quirinale dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, assieme alla co-conduttrice, Laura Pausini, e ai partecipanti della 76° edizione. “Ognuno ha un mondo e racconta una sfaccettatura della musica italiana e, forse, mai come quest’anno c’è tanta varietà nei generi musicali. Una musica italiana che sta andando fortissimo, che è sempre più giovane e seguita – spiega -, e lo dimostrano le vendite delle loro canzoni, i concerti. E’ sempre un elemento di aggregazione perché ci permette di stare tutti insieme, anche guardando il Festival. È come se la Nazionale di Calcio giocasse 5 finali ogni sera, tutti sono lì. Ci piace l’idea che la famiglia si ritrovi insieme a guardare il Festival, che ne parla e talvolta anche un po’ ne sparla. Ma questa è la grande forza del Festival che quest’anno dedico interamente a Pippo Baudo, perché è il primo anno senza di lui, è lui che ha creato il festival così come lo stiamo vivendo oggi”, conclude.(ITALPRESS).

sat/gtr

(Fonte video: Quirinale)