Sanremo, Carlo Conti canta a Rai Radio 2 il suo singolo del 1985

SANREMO (IMPERIA) (ITALPRESS) – In diretta a Rai Radio2, l’unica radio ufficiale di Sanremo 2025, è intervenuto a poche ore dall’inizio del Festival, Carlo Conti. Ai microfoni di Luca Barbarossa a Radio 2 Social Club, il direttore artistico e conduttore della kermesse, in collegamento con Ema Stokholma dall’OVS Studio, ha giocato poi sui suoi trascorsi da disc jockey, regalando una performance in diretta sulle note del suo singolo del 1985 “Through The Night”.

tvi/gtr

(Fonte video: Rai Radio 2)