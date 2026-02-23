Sanremo, Alexa porta i Jalisse al Festival





MILANO (ITALPRESS) – C’è una tradizione che a Sanremo resiste più delle canzoni italiane e dei fiori: l’esclusione dei Jalisse. A dare voce al duo ci pensa Amazon attraverso Alexa. Tra comandi vocali dedicati, risposte inaspettate e battute che giocano apertamente sulla saga delle esclusioni, il Cloud dell’assistente virtuale diventa il palcoscenico alternativo dei due artisti. Dicendo “Alexa, mi mancano i Jalisse”, gli utenti potranno ascoltare una conversazione ironica e irriverente tra l’assistente vocale e il duo, nella quale i Jalisse racconteranno le 29 esclusioni da Sanremo, la vittoria che li ha resi leggenda e il loro amore per il Festival. Ma non solo. Durante la settimana del Festival, l’assistente vocale riserverà ai Jalisse una serie di sorprese nascoste nei comandi quotidiani. xi2/mgg/gsl