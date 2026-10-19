IN EVIDENZA

Sanità, preintesa sul contratto ma per i medici restano nodi aperti

Di

Ott 19, 2026


ROMA (ITALPRESS) – Aran e sindacati hanno sottoscritto, prima della scadenza, la preintesa per il rinnovo del contratto dell’area sanità per il triennio 2025-2027, con una significativa inversione di tendenza rispetto al passato. L’accordo riguarda aumenti, carriera, orario, ferie, tutela contro le aggressioni, formazione e intelligenza artificiale. Soddisfazione dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, anche se restano alcuni nodi su 118, attività extramedica e orario, come sottolinea il vicepresidente del FNOMCeO Giovanni Leoni, che chiede risposte adeguate.
mrc/gsl

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Unione Industriali Torino compie 120 anni, quattro pilastri per creare impresa

Ott 19, 2026
IN EVIDENZA

Presentata alla Camera la Fondazione Archivi Legali Amedeo Modigliani

Ott 19, 2026
IN EVIDENZA

Londra, il design italiano protagonista a Decorex 2026

Ott 19, 2026

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Unione Industriali Torino compie 120 anni, quattro pilastri per creare impresa

Ott 19, 2026
IN EVIDENZA

Sanità, preintesa sul contratto ma per i medici restano nodi aperti

Ott 19, 2026
IN EVIDENZA

Presentata alla Camera la Fondazione Archivi Legali Amedeo Modigliani

Ott 19, 2026
TOP NEWS

Il Made in Italy dell’arredamento conquista Londra

Ott 19, 2026