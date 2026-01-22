IN EVIDENZA

Sanità, Fnomceo "La riforma parta dai professionisti"

Gen 22, 2026


ROMA (ITALPRESS) – Approvato in Consiglio dei Ministri, su proposta del ministro della Salute, Orazio Schillaci, il disegno di legge delega per la riorganizzazione e il potenziamento dell’assistenza territoriale e ospedaliera e la revisione del modello organizzativo del servizio sanitario nazionale. Per il presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri, Filippo Anelli “è necessario aumentare la dotazione organica, sul territorio mancano professionisti”.

