Sanità, Fico “Obbligo pagamento ticket per chi non disdice visite in Campania”





NAPOLI (ITALPRESS) – “Dobbiamo essere tutti responsabili al fine di ridurre le liste d’attesa: se si prenota una visita o un esame e non si avverte che non si va si ingolfano inutilmente liste d’attesa che sono già ingolfate. Questo è un fenomeno che va assolutamente combattuto perché non è giusto per le altre persone che devono aspettare di più quando c’è qualcuno che ha in qualche modo già risolto o comunque ha deciso di non presentarsi”. Lo dice il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, parlando a Palazzo Santa Lucia a Napoli, a margine della presentazione del nuovo programma regionale di edilizia residenziale pubblica e sociale. “Con la nostra app si può disdire la prenotazione così come tramite il cup telefonico” ricorda il governatore che spiega come “stiamo cercando di attuare un nuovo piano di informazione precisa” con il quale i cittadini sono informati “dell’obbligatorietà di dover dire se non vengo più alla visita”. “Altrimenti, se non disdici la visita, – avverte Fico – il ticket comunque dovrà essere pagato. Questo è un dato: se tu non vai, ingolfi la lista, non puoi poi non pagare il ticket. Ma questo non lo dice la Regione, ma lo dice la Corte dei Conti che insieme alla Regione su questi fenomeni sta lavorando e quindi chiede anche un recupero delle cifre. Noi – chiosa il presidente – dobbiamo fare la nostra parte, ma anche i cittadini devono dare una mano, è una collaborazione”.

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