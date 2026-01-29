SANA Food, Bozzi “BolognaFiere impegnata nell’innovazione”

IN EVIDENZA

Gen 29, 2026


ROMA (ITALPRESS) – “Il gruppo BolognaFiere si caratterizza per due principi fondamentali nello svolgere la propria attività di business: il primo è cercare di innovare costantemente le proprie manifestazioni, i propri eventi e il secondo è la collaborazione che instauriamo normalmente con gli attori che operano nel settore. Per SANA Food 2026, abbiamo la conferma della collaborazione di FederBio che nasce da una collaborazione storica a cui si aggiunge la nuova collaborazione con Slow Food attraverso la quale proporremo novità in termini di contenuti e di proposta espositiva”. Così Rossano Bozzi, Direttore Business Unit di BolognaFiere, alla conferenza stampa di presentazione di SANA Food 2026.
