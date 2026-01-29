IN EVIDENZA

SANA Food 2026, Nappini “Promuoviamo agricoltura buona, pulita e giusta”

Gen 29, 2026


ROMA (ITALPRESS) – SANA Food “si introduce in un percorso molto più ampio, fatto di progetti per promuovere un’agricoltura buona, pulita e giusta, e un sistema alimentare più eco, nell’ambito della tutela della biodiversità, come laboratori del gusto e orti nelle scuole”. Così Barbara Nappini, Presidente di Slow Food Italia, alla conferenza stampa di presentazione di SANA Food 2026. L’obiettivo è anche “l’incontro tra i piccoli produttori, con l’agricoltura virtuosa, che è anche quella più in sofferenza in questo momento, con gli operatori del settore e con i cittadini, poter raccontare quello che fanno. Da sempre, Slow Food da una parte ha tutelato la biodiversità e una produzione agricola buona, pulita e giusta, ma dall’altra ha diffuso conoscenze, in modo che quella qualità fosse poi riconosciuta”.

