IN EVIDENZA

Salvini “Vannacci? Polemiche inesistenti, lo vedrò in settimana”

Di

Gen 16, 2026


MILANO (ITALPRESS) – “Con tutto quello che accade nel mondo non ho tempo per polemiche inesistenti”. Così il leader della Lega Matteo Salvini, rispondendo a chi gli chiedeva di eventuali frizioni con il vicesegretario di partito Roberto Vannacci, contrario all’invio di aiuti militari all’Ucraina. “Lo vedrò in settimana”, ha aggiunto poi. Nella Lega “c’è posto per capitani e generali, ma soprattutto per la truppa. La forza della Lega sono le decine di migliaia di persone che fanno la Lega, quindi non un capitano e un generale. Vince sempre la squadra”, ha concluso Salvini.

xm4/sat/mca3

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Tg Sport – 16/1/2026

Gen 16, 2026
IN EVIDENZA

Lilly a Milano Cortina per promuovere la cultura della salute

Gen 16, 2026
IN EVIDENZA

La Salute Vien Mangiando – Orata e ortaggi per una ricetta gustosa e leggera

Gen 16, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Bankitalia, nel 2026 Pil +0,6% e rafforzamento nel biennio 2027-2028

Gen 16, 2026
TOP NEWS

Lollobrigida “Speso il 99,4% dei fondi Ue per lo Sviluppo Rurale 2014-2022”

Gen 16, 2026
TOP NEWS

Pichetto “Con il nucleare prepariamo l’Italia al futuro”

Gen 16, 2026
IN EVIDENZA

Tg Sport – 16/1/2026

Gen 16, 2026