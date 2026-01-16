Salvini “Vannacci? Polemiche inesistenti, lo vedrò in settimana”

MILANO (ITALPRESS) – “Con tutto quello che accade nel mondo non ho tempo per polemiche inesistenti”. Così il leader della Lega Matteo Salvini, rispondendo a chi gli chiedeva di eventuali frizioni con il vicesegretario di partito Roberto Vannacci, contrario all’invio di aiuti militari all’Ucraina. “Lo vedrò in settimana”, ha aggiunto poi. Nella Lega “c’è posto per capitani e generali, ma soprattutto per la truppa. La forza della Lega sono le decine di migliaia di persone che fanno la Lega, quindi non un capitano e un generale. Vince sempre la squadra”, ha concluso Salvini.

