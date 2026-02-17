IN EVIDENZA

Salvini “Stadio San Siro? Servono stadi nuovi e più sicuri”



Feb 17, 2026


MILANO (ITALPRESS) – “Io sono cresciuto a San Siro da quando ho 6 anni, quindi per me San Siro è una parte di me. Sicuramente, ho fatto il ministro dell’Interno, faccio il ministro dei Lavori Pubblici, servono stadi nuovi, moderni, più sicuri, più efficienti. San Siro è straordinario, è il monumento più bello del mondo, è il monumento più visitato di Milano. Occorre guardare avanti. Poi a me interessa, che il centro-destra torni a guidare la città, ma a prescindere da San Siro”. Lo ha dichiarato il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, in merito allo Stadio San Siro.


