Salvini “Stadio San Siro? Servono stadi nuovi e più sicuri”





MILANO (ITALPRESS) – “Io sono cresciuto a San Siro da quando ho 6 anni, quindi per me San Siro è una parte di me. Sicuramente, ho fatto il ministro dell’Interno, faccio il ministro dei Lavori Pubblici, servono stadi nuovi, moderni, più sicuri, più efficienti. San Siro è straordinario, è il monumento più bello del mondo, è il monumento più visitato di Milano. Occorre guardare avanti. Poi a me interessa, che il centro-destra torni a guidare la città, ma a prescindere da San Siro”. Lo ha dichiarato il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, in merito allo Stadio San Siro.

