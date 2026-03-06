IN EVIDENZA

Salute Magazine – 6/3/2026

Mar 6, 2026


ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Tumore del colon-retto, approda a Roma la multidisciplinarietà del San Raffaele di Milano
– “Da qui in avanti”, sei storie di speranza contro i tumori oncoematologici
– Il 6 marzo si celebra la Giornata Mondiale del Linfedema
– La medicina narrativa della scuola Holden nel libro “Voci dall’invisibile”
