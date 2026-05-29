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Salute Magazine – 29/5/2026

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Mag 29, 2026


ROMA (ITLAPRESS) – In questa edizione:
– Il battito del cuore frena la crescita dei tumori nel tessuto cardiaco
– Milano ospita la Health Week, istituzioni e scienza insieme per la prevenzione
– Scompenso cardiaco, per le cure approccio sempre più multidisciplinare
– Sport e prevenzione, al via la seconda edizione di “Spiagge della salute”
sat/azn

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