Salute Magazine – 2/10/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Millennial e boomer, il paradosso generazionale sulla salute
– A Roma una giornata per promuovere stili di vita sani
– Uro-andrologia, a Belgrado il Congresso della Fondazione Menarini
– Tumore al seno, al via la campagna Lilt
– Diabete, una corsa per sensibilizzare sulla prevenzione
sat/gtr
– Millennial e boomer, il paradosso generazionale sulla salute
– A Roma una giornata per promuovere stili di vita sani
– Uro-andrologia, a Belgrado il Congresso della Fondazione Menarini
– Tumore al seno, al via la campagna Lilt
– Diabete, una corsa per sensibilizzare sulla prevenzione
sat/gtr